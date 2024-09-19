Москва, 19 сентября, 2024, 09:06 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин внёс на ратификацию в Госдуму договор с Южной Осетией о развитии военно-технического сотрудничества. Документ размещён в думской базе данных.

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Уточняется, что договор подписали 23 августа 2023 года в Цхинвале.

«Ратифицировать договор между Российской Федерацией и Республикой Южная Осетия о развитии военно-технического сотрудничества», ― говорится в документе.

В пояснительной записке к документу отмечено, что договор направлен на углубление сотрудничества в военно-технической сфере и подлежит ратификации в соответствии со статьёй 15 Федерального закона «О международных договорах Российской Федерации».

Как сообщало ИА Регнум, Россия признала независимость Южной Осетии и Абхазии 26 августа 2008 года. Жители республик обратились с просьбой о признании независимости после событий 8–12 августа, когда Грузия провела военную операцию в Южной Осетии. Официальные дипломатические отношения с Южной Осетией и Абхазией Россия установила 9 сентября, когда главы МИД обменялись в Москве соответствующими нотами.

Первое соглашение в сфере обеспечения оборонной безопасности было подписано между Южной Осетией и РФ 15 сентября 2009 года. Основой для этого документа был договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между двумя государствами от 17 сентября 2008 года.

8 апреля 2010 года было подписано межправительственное соглашение о военно-техническом сотрудничестве.

В марте 2015 года в Кремле подписали договор между Российской Федерацией и Республикой Южная Осетия о союзничестве и интеграции сроком на 25 лет с возможностью продления на десятилетние периоды.