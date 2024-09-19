Вашингтон, 19 сентября, 2024, 08:53 — ИА Регнум. Министерство обороны США, как предполагается, занималось обучением подразделения украинских формирований, которое могло уличить в нарушении прав человека. Об этом говорится в опубликованном офисом генерального инспектора Пентагона отчёте о надзоре за помощью Киеву в сфере безопасности.

Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Global Look Press

«Сотрудники минобороны могли злоупотребить выделенными средствами, обучая украинское подразделение, которое могло совершить грубое нарушение прав человека», — говорится в документе.

Отмечается, что это стало нарушением закона Лихи, так как американские инструкторы не предоставили достаточных документов о проведении проверки по этому закону, якобы гарантирующей отсутствие такого рода нарушений. При этом не уточняется, какое именно это подразделение и как оно нарушило права человека.

Закон Лихи не позволяет Вашингтону помогать в военной сфере подразделениям иностранных армий, которые причастны к нарушению прав человека.

Как сообщало ИА Регнум, 18 сентября беженка из Новгородского (украинское название — Нью-Йорк) в Донецкой Народной Республике рассказала, как украинские боевики расправились над её сыном. По словам пенсионерки, бойцы ВСУ несколько раз избивали мужчину за его пророссийскую позицию и в итоге он умер.

Украинские боевики 14 сентября зверски изнасиловали и убили жительницу села Гончаровка в Суджанском районе Курской области из-за того, что её сын является военным. Эти данные позднее зафиксировали военные следователи СК России.

Telegram-канал «Южный фронт» 13 сентября сообщил, что украинские формирования расстреляли двух беженок и их собаку возле села Журавли в Кореневском районе Курской области. Уточнялось, что женщины пытались дойти до российских военных в населённом пункте Шептуховка.