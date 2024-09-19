Тайбэй, 19 сентября, 2024, 08:49 — ИА Регнум. Органы безопасности Китайского Тайбэя (Тайваня) проводят расследование по делу о массовых взрывах пейджеров в Ливане. Об этом 19 сентября заявил министр обороны острова Гу Лисюн, сообщило Международное радио Тайваня.

RITCHIE B. TONGO/EPA/ТАСС

«Соответствующие подразделения национальной безопасности проводят расследование и уделяют [этому инциденту] внимание», ― сказал глава оборонного ведомства.

При этом он подчеркнул, что минобороны Тайваня к этому делу не имеет никакого отношения.

В материале отмечается, что, по данным некоторых СМИ, пейджеры были заказаны ливанским движением «Хезболла» у тайваньской компании Gold Apollo. Официальный представитель минобороны Сунь Лифан заявил, что министерство не может давать комментарии от имени производителя устройств.

Как сообщало ИА Регнум, 17 сентября в Ливане началась массовая детонация пейджеров. 18 сентября в стране начали взрываться рации, мобильные телефоны и другие средства связи с литий-ионными аккумуляторами.

Число погибших в результате этих инцидентов в Ливане достигло 20 человек. Ещё более 450 человек получили ранения.

Председатель правления Gold Apollo Сюй Цингуан утверждает, что его компания не производила устройства связи, которые взорвались в Ливане. Он уточнил, что устройства поставила в страну фирма-дистрибьютор, использующая логотип организации-производителя. Он добавил, что указанные средства связи были выпущены на фабрике в Ливане торговым партнёром тайваньской компании.

Бывший сотрудник спецслужб США Эдвард Сноуден предположил, что взрывы устройств могли произойти из-за заложенной в них взрывчатки.

Японская компания Icom, производитель радиопередающего и приёмного оборудования, допустила, что модели раций её производства могли быть использованы при взрывах в Ливане. При этом в компании также не исключили возможность подделки. Icom начала расследование по факту взрывов раций с её логотипом.

Министр информации Ливана Заяд Макари заявил, что ответственность за массовые взрывы пейджеров лежит на Израиле, а первичные данные расследования подтверждают причастность Тель-Авива к произошедшему.

В постоянном представительстве Ирана при Организации Объединённых Наций заявили, что взрывы пейджеров в Ливане являются терактом, за которым стоит Израиль. Как отметил постпред Ирана Амир Саид Иравани, за случившееся также несут ответственность США, поскольку Вашингтон является главным союзником Израиля.