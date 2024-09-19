Атланта, США, 19 сентября, 2024, 08:38 — ИА Регнум. Футбольный клуб «Атланта Юнайтед» сыграл вничью с командой «Интер Майами» в матче регулярного чемпионата североамериканской Главной футбольной лиги (MLS).

Andrew Clark/Zuma/TASS

Встреча состоялась на поле стадиона «Мерседес-Бенц Стэдиум» в Атланте и закончилась с ничейным счётом 2:2.

В составе «Атланты» голами отличились грузинский хавбек Саба Лобжанидзе (56-я минута) и российский полузащитник Алексей Миранчук (84-я), для которого этот гол стал дебютным за американскую команду. У «Майами» мячи забили Давид Руис (29-я) и Леонардо Кампана (59-я).

Как сообщало ИА Регнум, 30 июля Алексей Миранчук стал игроком «Атланты». В национальной сборной России в связи с этим отметили, что в чемпионате MLS играет множество звёзд мирового футбола, включая бывших игроков «Барселоны» Лионеля Месси и Луиса Суареса.

Алексей Миранчук родился в 1995 году в Славянске-на-Кубани. Во время своей карьеры в России футболист выступал за московский «Локомотив», в составе которого в 2018 году стал чемпионом России. Также он трижды побеждал с «Локомотивом» в Кубке страны и один раз — в Суперкубке.