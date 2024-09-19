Париж, 19 сентября, 2024, 07:58 — ИА Регнум. Казарма для жандармов в Париже располагается по адресу главы компании BAC Consulting Kft, которую связывают со взрывами пейджеров в Ливане. Об этом 18 сентября сообщило агентство Bloomberg.

RITCHIE B. TONGO/EPA/ТАСС Офис компании Gold Apollo на Тайване

При этом, как отмечают журналисты, официальный адрес самой организации приводит к небольшому почтовому офису в Будапеште. Здание находится между шоссе и полуразрушенной железнодорожной станцией.

Женщина, работающая в этом месте, утверждает, что офис работает только для приёма корреспонденции, которую забирает представитель BAC. В филиале компании в Будапеште уточнили, что компания является торговым посредником без производственной или операционной площадки в Венгрии.

На самих пейджерах, которые начали массово детонировать в Ливане, указана тайваньская фирма Gold Apollo. Лицензию на использование её бренда получила BAC Consulting.

Как сообщало ИА Регнум, 17 сентября в Ливане началась массовая детонация пейджеров. 18 сентября в стране начали взрываться рации, мобильные телефоны и другие средства связи с литий-ионными аккумуляторами.

Число погибших в результате этих инцидентов в Ливане достигло 20 человек. Ещё более 450 человек получили ранения. Бывший сотрудник спецслужб США Эдвард Сноуден предположил, что взрывы устройств могли произойти из-за заложенной в них взрывчатки.

Министр информации Ливана Заяд Макари заявил, что ответственность за массовые взрывы пейджеров лежит на Израиле, а первичные данные расследования подтверждают причастность Тель-Авива к произошедшему.

Председатель правления Gold Apollo Сюй Цингуан утверждает, что его компания не производила устройства связи, которые взорвались в Ливане. Он уточнил, что устройства поставила в страну фирма-дистрибьютор, использующая логотип организации-производителя.

Сюй Цингуан добавил, что указанные средства связи были выпущены на фабрике в Ливане торговым партнёром тайваньской. По его словам, у этого торгового агента есть представительство в Китайском Тайбэе (Тайване).