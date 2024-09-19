ВСУ сбежали с позиций в Гродовке под Красноармейском — 938-й день СВО
ТАСС: ВСУ сбежали с позиций в Гродовке под Красноармейском — 938-й день СВО
Наступивший, 938-й день специальной военной операции (СВО) на Украине ознаменован бегством украинских войск с позиций в посёлке Гродовка под Красноармейском (украинское название Покровск) в ДНР, сообщили 19 сентября ТАСС в силовых структурах. Со ссылкой на неназванный источник СМИ информирует, что в данном населённом пункте остаются лишь точечные и немногочисленные очаги вражеского сопротивления.
Тем временем на авдеевском направлении обратили противника в бегство, овладев укрепрайоном, военнослужащие мотострелкового соединения группировки войск «Центр», информирует Минобороны.
«В итоге мы заняли эту лесопосадку и эти опорники и дали возможность продолжить наступление», — рассказал командир разведывательного взвода с позывным Агрессор.
Подробности — в трансляции ИА Регнум.