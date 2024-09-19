Наступивший, 938-й день специальной военной операции (СВО) на Украине ознаменован бегством украинских войск с позиций в посёлке Гродовка под Красноармейском (украинское название Покровск) в ДНР, сообщили 19 сентября ТАСС в силовых структурах. Со ссылкой на неназванный источник СМИ информирует, что в данном населённом пункте остаются лишь точечные и немногочисленные очаги вражеского сопротивления.

Иван Шилов ИА Регнум

Тем временем на авдеевском направлении обратили противника в бегство, овладев укрепрайоном, военнослужащие мотострелкового соединения группировки войск «Центр», информирует Минобороны.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3917080" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Бойцы мотострелкового соединения группировки войск «Центр» обратили врага в бегство под Авдеевкой

«В итоге мы заняли эту лесопосадку и эти опорники и дали возможность продолжить наступление», — рассказал командир разведывательного взвода с позывным Агрессор.

Подробности — в трансляции ИА Регнум.