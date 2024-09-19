Москва, 19 сентября, 2024, 07:16 — ИА Регнум. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и президент Международного комитета Красного Креста (МККК) Мирьяна Сполярич на встрече с Москве обсудили ряд тем, в том числе ситуацию в Курской области. Об этом 19 сентября сообщило «РИА Новости» со ссылкой на российский офис организации.

Иван Шилов ИА Регнум Сергей Лавров

«Все важные гуманитарные вопросы, включая ситуацию в Курской области, были затронуты… Мы не можем вдаваться в детали, это конфиденциальная информация», — сообщили в офисе МККК.

Отмечается, что прошедшие переговоры носили содержательный характер, а сам визит президента МККК в Россию необходим в том числе для сохранения диалога.

Как передавало ИА Регнум, встреча главы МИД России Сергея Лаврова и президента МККК Мирьяны Сполярич состоялась в Москве 17 сентября. Согласно заявлению российского внешнеполитического ведомства, стороны обсудили ключевые вопросы гуманитарного реагирования в странах Ближнего Востока, Сахеля, Европы и Азии. Кроме того, Лавров указал президенту МККК на многочисленные факты нарушения киевским режимом норм международного гуманитарного права.