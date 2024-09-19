Токио, 19 сентября, 2024, 07:01 — ИА Регнум. Японская компания Icom, производитель радиопередающего и приёмного оборудования, допустила, что модели раций её производства могли быть использованы при взрывах в Ливане. Об этом 19 сентября сообщило агентство Kyodo.

Hussein Malla/AP/TASS

«Компания Icom, производитель коммуникационного оборудования, допустила, что, возможно, были использованы её устройства», — говорится в сообщении.

При этом источник агентства в Icom допустил возможность подделки.

В заявлении, опубликованном на официальном сайте японского производителя, отмечается, что компания начала расследование по факту взрывов раций с её логотипом в Ливане.

Как передавало ИА Регнум, 18 сентября в разных районах Ливана начали взрываться рации, мобильные телефоны и другие средства связи с литий-ионными аккумуляторами. Отмечалось, что «Хезболла» закупила эти устройства примерно в то же время, что и пейджеры, взорвавшиеся накануне. По данным министерства здравоохранения Ливана, в результате серии взрывов средств связи в среду погибли 20 человек, более 450 пострадали.

Как заявил министр информации Ливана Зияд Макари, ответственность за массовые взрывы средств связи лежит на Израиле. По его словам, причастность Тель-Авива к произошедшему подтверждают первичные данные расследования. Согласно одной из версий, Национальная разведывательная служба Израиля «Моссад» заложила небольшое количество взрывчатки в 5 тыс. устройств, заказанных членами движения «Хезболла», за несколько месяцев до последних событий.