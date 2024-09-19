Вилючинск, Камчатский край, 19 сентября, 2024, 06:34 — ИА Регнум. Оружие 25-й дивизии атомных подводных ракетных крейсеров стратегического назначения Тихоокеанского флота (ТОФ) России находится на крайне высоком уровне готовности к применению, заявил 19 сентября главнокомандующий Военно-морским флотом (ВМФ) РФ адмирал Александр Моисеев.

Mil.ru Российская подлодка

«Надо отметить, что это современные корабли. Это совершенно другой уровень техники. Оружие, которое в первую очередь высочайшей технической надёжности. А о готовности применения оружия я даже не говорю — крайне высокий уровень», — сказал он.

Слова адмирала приводит Министерство обороны России. Он выступил с речью на торжественной церемонии, в рамках которой вручил соединению крейсеров орден Нахимова. Моисеев подчеркнул, что эти подлодки вооружены самым мощным и разрушительным оружием, что обеспечивает безопасность России.

Как сообщало ИА Регнум, 4 сентября президент России Владимир Путин, находясь с визитом во Владивостоке, передал самые наилучшие пожелания бойцам Тихоокеанского флота. Он посетил пункт базирования Приморской флотилии разнородных сил Тихоокеанского флота в бухте Улисс, где осмотрел корвет «Резкий».

18 сентября Путин отметил, что власти России уделяют большое внимание укреплению российской армии и ВМФ РФ. Президент добавил, что программа их переоснащения реализуется.