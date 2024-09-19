* — физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом

Москва, 19 сентября, 2024, 05:20 — ИА Регнум. Верховный суд Российской Федерации отказался рассматривать жалобу писателя Дмитрия Глуховского (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) на отказ исключить его из реестра иностранных агентов. Об этом говорится в материалах, опубликованных в картотеке суда.

Иван Шилов, ИА REGNUM Суд

«Отказано в передаче жалобы или представления прокурора для рассмотрения в судебном заседании», — сказано в карточке производства.

Глуховского внесли в реестр иноагентов 7 октября 2022 года. Позднее он обжаловал решение Министерства юстиции в Замоскворецком суде, но проиграл и подал апелляцию, которую также отклонили.

Как передавало ИА Регнум, в мае 2022 года Басманный суд Москвы заочно арестовал писателя в рамках уголовного дела о распространении заведомо ложной информации об использовании Вооружённых сил России. В июне его объявили в федеральный розыск. 7 августа 2023 года Басманный суд Москвы заочно приговорил Глуховского к восьми годам лишения свободы.