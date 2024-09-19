Каракас, 19 сентября, 2024, 04:55 — ИА Регнум. Прокуратура Венесуэлы запросила ордер на арест президента Аргентины Хавьера Милея в рамках дела об угоне самолёта венесуэльской компании Emtrasur. Об этом 19 сентября сообщил генеральный прокурор Боливарианской Республики Тарек Вильям Сааб.

Иван Шилов ИА Регнум Хавьер Милей

«Генпрокуратура назначила двух прокуроров для обработки ордера на арест президента Аргентины Хавьера Милея, генерального секретаря канцелярии президента Карины Милей и министра безопасности Аргентины Патрисии Буллрич», — приводит его слова телеканал Venezolana de Televisión (VTV).

Тарек Вильям Сааб уточнил, что обвиняемые подозреваются в краже при отягчающих обстоятельствах, выводе из строя воздушного судна, незаконном отчуждении собственности и организации преступного сообщества.

В министерстве иностранных дел Аргентины заявили, что Буэнос-Айрес отвергает ордеры на арест, выданные генпрокурором Венесуэлы. Как указали во внешнеполитическом ведомстве, решение в рамках инцидента с самолётом компании Emtrasur было рассмотрено судебными властями, в деятельность которых исполнительная власть вмешиваться не может.

Как передавало ИА Регнум, в феврале 2024 года глава МИД Венесуэлы Иван Хиль Пинто заявил, что Каракас считает США и Аргентину причастными к похищению самолёта Boeing 747-300 авиакомпании Emtrasur.

В июне 2022 года аргентинский суд по запросу минюста США наложил арест на воздушное судно. Экипаж самолёта, в отношении которого велось следствие по подозрению в причастности к террористической деятельности, отпустили в октябре по факту отсутствия достаточных доказательств.