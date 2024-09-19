Белград, 19 сентября, 2024, 04:33 — ИА Регнум. Киевский режим и его глава Владимир Зеленский, запретив деятельность канонической УПЦ на Украине, превзошли гонителей христианской церкви в эпоху римских императоров Нерона и Диоклетиана, заявил епископ Бачский Сербской православной церкви Ириней (Булович).

Сергей Корсун ИА REGNUM

Своим наблюдением он поделился перед премьерой документального фильма «Люди Христовы. Наше время» в Белграде. Кино посвящено гонениям на УПЦ. Ириней прибыл на показ вместе с Патриархом Сербским Порфирием, который благословил собравшихся.

«Никакие силы зла и этот несчастный, который изображает главу государства или, к сожалению, уже бывшего государства, у которого нет никакой веры, в чём я убеждён, ни иудейской, ни христианской, ни исламской, который устроил то, чего не сделали гонители, мучители, преступники в истории, начиная с Нерона и Диоклетиана, никто никогда не пытался запретить церковь как таковую, а он это сделал», — сказал епископ, которого цитирует «РИА Новости».

Ириней отметил, что из-за запрета УПЦ выступил Ватикан, который осудил решение киевского режима. Вместе с тем священнослужитель указал на то, что Патриарх Константинопольский Варфоломей пока не отреагировал.

Как сообщало ИА Регнум, 24 августа глава киевского режима подписал закон, допускающий запрет деятельности УПЦ на Украине. Документ вступит в силу через 30 дней со дня его опубликования.

25 августа Папа Римский Франциск в связи с решением по УПЦ заявил, что ни одна христианская церковь не должна быть запрещена. Понтифик выразил опасения по поводу свободы вероисповедания людей.

Советник Патриарха Московского и всея Руси Кирилла протоиерей Николай Балашов подчеркнул, что закон о запрете УПЦ попирает международно признанные нормы в области защиты религиозной свободы.

27 августа пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что запрет УПЦ на Украине является нападением на христианство. Он добавил, что Киев указанным решением вновь проявил свою сущность.