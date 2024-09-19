Лондон, 19 сентября, 2024, 03:58 — ИА Регнум. Аккаунты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), главы минюста Великобритании лейбористки Шабаны Махмуд и нескольких членов британского парламента в соцсети X взломали хакеры ради рекламы криптовалюты. Об этом 18 сентября сообщила газета Guardian.

Иван Шилов ИА Регнум Хакер

«Парламентарии, включая Шабану Махмуд, а также других лейбористов — Криса Элмора и Каролин Харрис, поделились одним и тем же сообщением на сайте соцсети X», — уточняет издание.

Также отмечается, что хакеры совершили кибератаку на аккаунты ВОЗ, подразделения технологической компании Lenovo в Индии и популярного британского телесериала Great British Menu. На всех взломанных хакерами страницах появилось сообщение, подтверждающее взлом и рекламирующее криптовалюту.

Спустя некоторое время вся реклама, размещённая хакерами, была удалена, а доступ к учётным записям был восстановлен.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в штате Нью-Гэмпшир нашли украинский национальный гимн, записанный в код базы данных американских избирателей штата перед выборами 2024 года.

В августе американская корпорация Microsoft выступила с утверждением, что связанные с Ираном группировки хакеров якобы пользуются подставными новостными сайтами для того, чтобы вмешиваться в предстоящие выборы в США. Они якобы занимаются отслеживанием актуальных трендов по связанным с выборами темам, распространяя сообщения для того, чтобы повлиять на американцев.