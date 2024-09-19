Фор-де-Франс, Франция, 19 сентября, 2024, 03:32 — ИА Регнум. Комендантский час ввели власти французской заморской территории Мартиника в нескольких районах административного центра острова Фор-де-Франс. Об этом 18 сентября сообщила радиостанция France Info.

Иван Шилов ИА Регнум Протесты во Франции

«С вечера среды, 18 сентября, вводится комендантский час с 21:00 до 05:00 в портовой зоне, а также вдоль дорог от окрестностей гипермаркета в районе Дийон до района Жамбетт в городе Фор-де-Франс», — уточняется в сообщении.

Отмечается, что власти острова ждут прибытия подкрепления из правоохранителей двух других заморских территорий Франции — Французской Гвианы и Гваделупы.

Введение повышенных мер безопасности связано с беспорядками на острове, которые продолжаются уже несколько дней в связи с подорожанием продуктов питания. В ночь на 17 сентября протестующие возвели баррикады в Фор-де-Франсе. В ходе беспорядков пострадали шестеро полицейских.

Центром протестного движения стал городской порт, через который проходят почти все поставки товаров. По выходным протестующие блокируют местные супермаркеты. Движение по защите населения и ресурсов афро-карибской территории (RPPRAC) призывает протестующих к блокировке острова до поступления от властей Франции информации по вопросу ценообразования.

Ранее ИА Регнум сообщало о беспорядках на французской заморской территории Новая Каледония, в результате которых погибли 12 человек. Кроме того, полиция продолжает поиск 10 человек в округе Сент-Луис, подозреваемых в вооружённом нападении на сотрудников правоохранительных органов.

Беспорядки в Новой Каледонии начались в мае. Жители протестовали из-за изменений конституции, которые предусматривают предоставление избирательных прав для участия в местных выборах лицам, проживающим на территории Новой Каледонии более 10 лет. Коренное население из народа канаки опасается, что после принятия законопроекта останется в меньшинстве, так как право голоса получит европейское население острова, проживающее здесь около 20 лет.