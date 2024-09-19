Москва, 19 сентября, 2024, 03:15 — ИА Регнум. Модели раций японского производителя радиопередающего и приёмного оборудования ICOM, взорвавшихся в разных районах Ливана, имеются в продаже на российских интернет-сервисах. В этом убедился корреспондент ИА Регнум, ознакомившись с размещёнными на интернет-сервисах объявлениями.

Sdusyria.org Нашивка c эмблемой организации «Хезболла»

Речь идёт о рации модели Icom v82, стоимость которой, согласно размещённым на сервисах объявлениям, варьируется в пределах 8 тыс. рублей.

Устройства аналогичной модели взорвались в Ливане на следующий день после массовой детонации пейджеров, закупленных членами движения «Хезболла».

Как передавало ИА Регнум, 18 сентября в разных районах Ливана начали взрываться рации, мобильные телефоны и другие средства связи с литийионными аккумуляторами. Отмечалось, что «Хезболла» закупила эти устройства примерно в то же время, что и пейджеры, взорвавшиеся накануне. По данным министерства здравоохранения Ливана, в результате серии взрывов средств связи в среду погибли 20 человек, более 450 пострадали.

Как заявил министр информации Ливана Зияд Макари, ответственность за массовые взрывы средств связи лежит на Израиле. По его словам, причастность Тель-Авива к произошедшему подтверждают первичные данные расследования. По информации источника агентства Reuters, Национальная разведывательная служба Израиля «Моссад» заложила небольшое количество взрывчатки в 5 тыс. устройств, заказанных членами движения «Хезболла», за несколько месяцев до последних событий.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе беседы с журналистами 18 сентября подчеркнул, что произошедшие в Ливане взрывы устройств связи ведут к эскалации напряжённости на Ближнем Востоке, а подобные события могут стать триггером для выхода ситуации из-под контроля.