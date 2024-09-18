Идлиб, Сирия, 19 сентября, 2024, 02:07 — ИА Регнум. Российские военные в сирийской провинции Идлиб отразили попытку атаки боевиков и уничтожили одного террориста, сообщил журналистам заместитель руководителя российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) капитан первого ранга Олег Игнасюк.

Иван Шилов ИА REGNUM Сирия

Содержание брифинга приводит на своём сайте Министерство обороны РФ. Замглавы центра уточнил, что террористическая диверсионно-разведывательная группа намеревалась проникнуть на позиции правительственных сил республики в районе Маарет-Эль-Улия.

Как сообщало ИА Регнум, в начале июня российские военные ликвидировали пункты базирования террористов в труднодоступных районах горных массивов Аль-Амур в провинции Хомс и Эль-Бишри в провинции Дейр-Эз-Зор. По целям нанесли удары Воздушно-космические силы (ВКС) России.

23 августа ВКС РФ уничтожили в Сирии три места базирования боевиков, вышедших из зоны Эт-Танф и укрывшихся в труднодоступных районах сирийской пустыни «Белая».