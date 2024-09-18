Бейрут, 19 сентября, 2024, 00:55 — ИА Регнум. Обычные проверки средств связи, которые начали массово детонировать в Ливане, не позволили бы выявить наличие в них взрывчатых веществ, в том числе в аэропорту. Об этом сообщил ливанский телеканал Al Mayadeen со ссылкой на мнение источника в силах безопасности арабской республики.

Kevster Пейджер

Представители силовых органов утверждают, что взрывчатку заложили агенты военной (АМАН) и внешней («Моссад») разведок Израиля. Источники считают, что её помещали внутрь плат приборов, из-за чего обнаружить опасность было бы невозможно в ходе обычных проверок при импорте техники в Ливан.

Почти на все пейджеры, принадлежавшие сторонникам шиитского движения «Хезболла», приходило специальное сообщение, которое через четыре секунды провоцировало взрыв устройства. Это происходило даже в тех случаях, когда послание не было прочтено.

С теми пейджерами, которые в момент рассылки сообщений находились в выключенном состоянии или вне зоны действия сети, ничего не произошло. Журналисты предположили, что речь может идти о некой «передовой технологии».

Также отмечается, что целью атак стало убийство обладателей пейджеров. Многие носители этих устройств держали их на поясе.

Как ранее передавало ИА Регнум, 17 сентября в Ливане начали массово взрываться пейджеры. Бывший сотрудник спецслужб США Эдвард Сноуден не исключил, что взрывы устройств могли произойти из-за заложенной в них взрывчатки.

18 сентября в Ливане начали взрываться рации, мобильные телефоны и другие средства связи. По данным телеканала «Аль-Нахар», их закупили вместе с пейджерами, детонация которых наблюдалась днём ранее.

Источник агентства Reuters рассказал, что «Моссад» заложил небольшое количество взрывчатки в пять тысяч устройств, заказанных «Хезболлой». Эта операция была осуществлена несколько месяцев назад.

Телеканал Sky News Arabia представил версию, согласно которой специалисты израильской разведки нанесли на аккумуляторы устройств вещество, которое взрывается при повышении температуры батарей. При этом для массовой детонации «Моссад» взломал системы безопасности движения «Хезболла» и спровоцировал повышение температуры пейджеров.