Москва, 18 сентября, 2024, 23:52 — ИА Регнум. Потребительская уверенность российских граждан по-прежнему продолжает находиться на самом высоком уровне с 2014 года, следует из данных Росстата.

ИЗВЕСТИЯ / Павел Волков

Федеральная служба опубликовала на своём сайте итоги выборочного обследования потребительских ожиданий населения за третий квартал 2024 года. В опросе участвовало около пяти тысяч человек в возрасте от 16 лет. Исследование охватило все регионы РФ.

Индекс потребительской уверенности представляет собой среднее арифметическое значение пяти частных индексов: произошедших и ожидаемых изменений личного материального положения, произошедших и ожидаемых изменений экономической ситуации в России, а также благоприятности условий для крупных покупок.

Согласно обследованию, индекс потребительской уверенности в РФ продолжает находиться выше, чем в большинстве европейских государств.

Доля опрошенных, которые ожидают положительных изменений в российской экономике в течение следующих 12 месяцев, в третьем квартале по сравнению со вторым увеличилась на один процентный пункт и составила +27%. Доля нейтральных оценок уменьшилась на два процентных пункта — до +47%.

Среди лиц от 16 до 29 лет за квартал вырос индекс ожидаемых изменений на краткосрочную перспективу. Он стал больше на три процентных пункта и составил +3%. Среди респондентов среднего возраста (от 30 до 49 лет) этот показатель вырос на два процентных пункта — до +2%, а среди лиц старшего поколения (от 50 лет) — на один процентный пункт (до -3%).

Индекс ожидаемых изменений в личном материальном положении также остаётся на высоком уровне и составляет -2%. Среди опрошенных в возрасте от 16 до 29 лет он увеличился на два процентных пункта и достиг +4%, а для лиц среднего возраста — вырос на три процентных пункта и составил +1%.

Индекс благоприятности условий для крупных покупок возрос на один процентный пункт и теперь равен -18%, а индекс благоприятности условий для сбережений добавил два процентных пункта (-20%).

Как сообщало ИА Регнум, президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия, согласно оценке Всемирного банка, стала четвёртой экономикой в мире по паритету покупательной способности, обогнав Японию. Он подчеркнул, что темпы роста российской экономики превышают среднемировые.

26 августа Путин отметил, что за период с января по май в России зарплаты в реальном выражении выросли более чем на 10%. Он подчеркнул, что в стране остаётся сильным потребительский спрос. По словам президента, за полгода оборот розничной торговли вырос на 8,8%, что в основном обусловлено увеличением заработных плат.