Белград, 18 сентября, 2024, 23:44 — ИА Регнум. В Сербии представили документальный фильм «Люди Христовы. Наше время», посвящённый гонениям на Украинскую православную церковь (УПЦ) со стороны киевского режима. Премьера фильма состоялась 18 сентября в Белграде.

Иван Шилов ИА Регнум

«Мы хотим, чтобы каждый посмотрел картину и начал задумываться о том, что происходит в мире… Происходящее сегодня вокруг Церкви на Украине — это сверхактуально, эти проблемы могут появиться и в других странах», — заявил президент объединённой сербской диаспоры в Санкт-Петербурге Мирко Раденович в беседе с «Российской газетой».

Премьеру документального фильма в здании «Югославской кинотеки» посетили представители культурных, духовных и общественных кругов из многих стран. По словам Раденовича, большой интерес к картине обусловлен необходимостью подчеркнуть недопустимость гонений на православную веру на Украине.

В создании фильма приняли участие сербский кинорежиссёр Эмир Кустурица, сценарист Йован Маркович, православный священник и философ Марио Сельвини, епископ Сербской православной церкви Ириней Бачский, преподаватель Кембриджского университета Вукан Маркович и музыкальный продюсер, уроженец Донбасса Юрий Бардаш. О гонениях на каноническую УПЦ на Украине рассказали православный миссионер и философ из Ивано-Франковска Руслан Калинчук и священник Николай Могильный из Киева.

Как передавало ИА Регнум, 24 августа глава киевского режима Владимир Зеленский подписал закон, допускающий запрет деятельности на территории страны УПЦ, а также аффилированных с ней религиозных организаций. Документ вступит в силу через 30 дней со дня его опубликования.

В Министерстве иностранных дел России подчеркнули, что закон о запрете УПЦ свидетельствует об умышленном уничтожении киевским режимом христианства вопреки конституции страны. По словам посла МИД РФ по вопросам сотрудничества в области обеспечения права на свободу вероисповедания Геннадия Аскальдовича, подобными мерами Киев усугубляет раскол украинского общества. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал запрет канонической УПЦ на территории Украины неприкрытым нападением на православную церковь и христианство.

3 сентября официальный представитель Управления верховного комиссара Организации Объединённых Наций по правам человека (УВКПЧ) Равина Шамдассани заявила, что принятый на Украине закон вызывает обеспокоенность по поводу соблюдения международного права в области прав человека.