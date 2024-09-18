Санкт-Петербург, 18 сентября, 2024, 23:40 — ИА Регнум. Круглый стол Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления (ВАРМСУ) «Новые решения в развитии городов» начал работу в Санкт-Петербурге 18 сентября в рамках деловой программы IV Евразийского женского форума, сообщает портал Муниципалитеты.рф.

«РИА Новости» / Григорий Сысоев

Мероприятие продлится до 20 сентября. В нём принимают участие главы российских городов, а также представительницы Ирана, Китая, Белоруссии, Таджикистана, Сирии, Алжира и других стран, дружественных России.

Модератором мероприятия стала сопредседатель Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления, член президиума Совета при президенте РФ по развитию местного самоуправления Ирина Гусева. Она раскрыла цели круглого стола.

«На муниципальной службе в России сегодня женщин почти втрое больше, чем мужчин. Они в силу своей природы нацелены на созидание. Сегодня с женщинами — главами российских городов обсудили новые практики и управленческие решения для развития территорий. Причём эти темы актуальны и для наших коллег — мэров из Ирана, Китая, Сирии, Африканской Республики, Алжира и других дружественных нам стран. Многим интересен наш опыт, которым мы в рамках проекта «Муниципальный диалог» будем обмениваться на разных форумных площадках», — заявила Гусева.

О своём опыте рассказала глава администрации города Калининграда Елена Дятлова. Мэр отметила, что её команда следует пяти основным принципам совершенствования городской инфраструктуры: «безопасный», «здоровый», «умный», «зелёный», «цифровой».

Глава администрации уточнила, что для каждой сферы используется подход «город для всех». Дятлова подчеркнула, что при создании спортивных объектов и сооружений власти исходят в первую очередь из потребностей горожан. Она привела в пример анализ активности велосипедистов и самокатчиков на интернет-картах, благодаря которому удалось изучить их популярные маршруты.

«Мы не боремся со средствами индивидуальной мобильности, мы с ними живём. Изучили тепловую карту, где передвигаются наши горожане, — именно там и строим велодорожки», — отметила мэр Калининграда.

Участницы круглого стола также обсудили выстраивание крепких внешних связей для защиты традиционных семейных ценностей и перспективы развития международных отношений между муниципалитетами.

Одним из таких направлений они назвали сотрудничество городов-побратимов, которые могли бы превратиться в площадки для осуществления совместных проектов и обмена лучшими практиками.

Как сообщало ИА Регнум, 18 сентября на IV Евразийском женском форуме в Санкт-Петербурге выступил президент России Владимир Путин. В своей речи он подчеркнул важность формирования прогрессивного мирового пространства.

Российский лидер также отметил, что авторитет форума растёт. Путин уточнил, что с мнением участников мероприятия считаются правительства разных стран, а его рекомендациями руководствуются крупнейшие международные организации.

Как сообщало ИА Регнум, в феврале был представлен рейтинг лучших в мире городов на основе индекса технологического и пространственного развития (Urban & Innovation Environment Index). Показатель, по которому составлялся список, разработал международный консорциум исследовательских организаций из Китая, Индии и России.

Москва и Санкт-Петербург попали в первую десятку этого рейтинга по уровню пространственного и технологического развития, а также по уровню доступности транспорта и культурному развитию. Всего исследователи проанализировали 100 крупнейших агломераций мира.