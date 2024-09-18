Москва, 18 сентября, 2024, 23:02 — ИА Регнум. Наименование «гвардейская» получили 11-я Краснознамённая армия Военно-воздушных сил (ВВС) и противовоздушной обороны (ПВО) и 51-я общевойсковая Донецкая армия. Соответствующие указы подписал 18 сентября президент России Владимир Путин.

ИЗВЕСТИЯ / Павел Волков

Документы размещены на сайте официального опубликования правовых актов. Такое наименование оба подразделения Вооружённых сил получили за массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные их личным составом в ходе боевых действий.

Указы вступают в силу со дня их подписания.

Как сообщало ИА Регнум, 27 марта Владимир Путин присвоил 75-й бригаде управления ВС РФ почётное наименование «гвардейская». 2 июля такое же наименование президент России присвоил 999-й авиабазе.

23 июля указом Путина наименование «гвардейская» получила 39-я отдельная радиотехническая ордена Жукова бригада.