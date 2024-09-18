Сергиев Посад, Московская область, 18 сентября, 2024, 22:52 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поручил рассмотреть вопрос о переносе грузового терминала РЖД за пределы исторической части Сергиева Посада. Об этом говорится в перечне поручений по итогам поездки главы государства в Сергиев Посад, опубликованном 18 сентября на официальном сайте Кремля.

«РИА Новости» / Михаил Голенков

«Рассмотреть вопрос о выполнении следующих мероприятий… перевод грузового терминала указанного акционерного общества (РЖД. — Прим. ред.), который расположен на железнодорожной станции, из исторической (центральной) части города Сергиев Посад», — говорится в сообщении.

Также в рамках реализации мероприятий социально-экономического развития города глава государства поручил провести реконструкцию платформ железнодорожной станции в Сергиевом Посаде со строительством надземного пешеходного перехода и нового здания вокзала.

Генеральному директору РЖД Олегу Белозёрову и губернатору Московской области Андрею Воробьёву поручено представить доклад о ходе выполнения перечня поручений до 1 ноября, дальнейшие отчёты — раз в полгода.

Как передавало ИА Регнум, проект развития города представили Владимиру Путину 26 июня во время поездки главы государства в Сергиев Посад. Вместе с президентом России с планом ознакомились Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и губернатор Московской области Андрей Воробьёв.