Белгород, 18 сентября, 2024, 22:15 — ИА Регнум. Российские силы противовоздушной обороны вечером 18 сентября уничтожили над территорией Белгородской области один украинский беспилотный летательный аппарат. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

Иван Шилов ИА Регнум

«Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале оборонного ведомства.

Уточняется, что воздушная цель уничтожена дежурными средствами ПВО над территорией Белгородской области около 20:20 по местному времени (совпадает с мск).

Как передавало ИА Регнум, в ночь на 18 сентября российские военные уничтожили 54 украинских БПЛА над пятью регионами РФ: 27 воздушных целей уничтожены над территорией Курской области, 16 — над Брянской, семь — над Смоленской, три — над Белгородской областью, ещё один вражеский беспилотник сбили в небе над Орловской областью.

В городе Торопце Тверской области в результате падения обломков БПЛА в ходе отражения атаки силами ПВО начался пожар. Губернатор региона Игорь Руденя принял решение о частичной эвакуации населения с территории, на которой велись работы по локализации возгорания, для обеспечения безопасности. Позднее он сообщил, что вся инфраструктура Торопца работает и жители могут вернуться в город. По словам помощника министра здравоохранения России Алексея Кузнецова, после падения обломков украинского БПЛА в Тверской области 13 человек госпитализировали в состоянии средней тяжести.