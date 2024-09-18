Москва, 18 сентября, 2024, 21:48 — ИА Регнум. Высылка из России шести британских дипломатов стала закономерным ответом на вводимые Великобританией ограничительные меры. Об этом 18 сентября посол РФ в Лондоне Андрей Келин заявил представителям МИД Великобритании, куда его вызвали.

ИЗВЕСТИЯ / Павел Волков

Отмечается, что Келин по просьбе британской стороны разъяснил мотивы принятого Россией решения о прекращении аккредитации шести сотрудников посольства Британии в Москве.

«Подчеркнуто, что это стало закономерным ответом на объявленные британской стороной в мае под фальшивыми предлогами односторонние ограничительные меры, включавшие принудительное завершение командировок ряда российских дипломатов в Лондоне», — рассказали ТАСС в российском посольстве.

Также посол отметил, что при принятии решения в Москве учитывали имеющиеся у российских компетентных органов веские основания полагать, что работа британцев выходила за рамки дипломатической деятельности, предусмотренной Венской конвенцией 1961 года.

Как передавало ИА Регнум, 13 сентября в ФСБ проинформировали, что МИД России прекратил аккредитацию шести сотрудников посольства Великобритании из-за подозрения в разведывательной деятельности.

Ведомство располагает доказательствами того, что Лондон координирует эскалацию международной военно-политической обстановки. В связи с выявленными фактами деятельность дипломатов, которые были направлены в Москву по линии директората, рассматривается как угрожающая безопасности страны.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя сообщение ФСБ о разведывательной деятельности сотрудников британского посольства, заявил, что речи о разрыве дипломатических отношений между Россией и Великобританией не ведётся.

Ранее сотрудники ФСБ выяснили, что британская правительственная организация «Британский совет» (British Council) занималась разведдеятельностью в интересах Киева на территории Херсонской области. По данным спецслужбы, совет действовал через подконтрольные ему организации, при этом заявленная деятельность — развитие сотрудничества в сфере образования и культуры — была лишь прикрытием.