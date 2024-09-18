Москва, 18 сентября, 2024, 21:20 — ИА Регнум. Западные страны, которые являются недружественными для России, закупили у неё за первые шесть месяцев 2024 года титан на $264,9 млн, что составило 11,4% от общего импорта российских производителей. Об этом 18 сентября сообщило «РИА Новости».

РИА Новости/Павел Лисицын

Металл используют в химической промышленности, энергетике, авиакосмической промышленности и кораблестроении. Промышленный эксперт Леонид Хазанов рассказал, что США почти полностью удовлетворяют внутренние потребности в титане за счёт своего производства, но странам Европы его приходится импортировать в значительных количествах.

По информации платформы ООН Comtrade, Германия за полгода приобрела титан на $193,6 млн, что составило более 41% от импорта. Для Великобритании этот показатель составил $22,7 млн (6,9%), Франции — $15,1 млн (8,2%), Испании —$4,4 млн (7,7%), Бельгии — $2,2 млн (5,7%), Словакии — $99,2 тыс. (11,4%). Швейцария, США, Эстония, Италия, Румыния, Нидерланды, Япония и Ирландия покупали этот металл в небольших объёмах.

Сообщается, что российская корпорация «ВСМПО-Ависма» обеспечивает титаном около 25% всего мирового рынка, поставляя его в том числе для самолётов Airbus и Boeing. До введения Западом ограничений РФ поставляла металл для половины мировой авиационной промышленности.

Airbus и Boeing после введения антироссийских санкций разорвали сотрудничество с РФ, а в сентябре 2023 года США внесли «ВСМПО-Ависма» в санкционный список. Тем не менее Запад не смог полностью отказаться от поставок из России.

Как передавало ИА Регнум, президент России Владимир Путин 11 сентября предложил правительству подумать об ограничении экспорта из РФ стратегического сырья, в том числе урана, титана и никеля. Это необходимо сделать в качестве ответных мер на ограничения, которые применяются против России, но так, чтобы не вредить себе.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков объяснил, что предложение главы государства связано с незаконными торговыми ограничениями, введёнными против РФ. Никаких конкретных планов пока нет, было предложение подумать, уточнил официальный представитель Кремля.

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков 14 сентября не исключил, что Россия ограничит поставки титана, урана и никеля в США. По словам дипломата, действия Вашингтона достигли стадии тотальной экономической агрессии в рамках гибридной войны против России, но Москве нужно принимать взвешенные решения.

По информации Евростата и платформы ООН Comtrade, среди недружественных государств Франция больше остальных зависит от поставок урана из России. Их доля за полтора года составила 60,5% ($428,6 млн) от всех приобретённых объёмов. С января 2023 года по июнь 2024 года из недружественных стран обогащённый уран также покупали Германия, Южная Корея и США.

Путин также 15 июля заявил о стратегическом значении металлургической промышленности для развития России. Она в том числе важна для надёжного обеспечения обороны и безопасности страны, подчеркнул глава государства.