Москва, 18 сентября, 2024, 20:52 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин продлил действие введённого в 2014 году эмбарго на импорт сельскохозяйственной продукции из стран Запада на 2025–2026 годы. Соответствующий указ опубликован 18 сентября на официальном портале правовой информации.

ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев

«Продлить с 1 января 2025 года по 31 декабря 2026 года действие отдельных специальных экономических мер, предусмотренных указом президента РФ от 6 августа 2014 года №560 «О применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности РФ», — говорится в документе.

Продовольственное эмбарго действует с 7 августа 2014 года в отношении продукции из США, ЕС, Австралии, Норвегии и Канады. Его ввели в ответ на недружественные действия Запада. Позднее список расширили за счёт других стран Европы, а также Украины.

Как передавало ИА Регнум, 11 сентября Путин заявил, что введение Россией продовольственного эмбарго способствовало развитию сельского хозяйства в стране. Он добавил, что отчасти то же самое сейчас происходит и в сфере промышленности.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 15 сентября отметил, что за 10 лет действия продовольственного эмбарго России удалось полностью импортозаместить весь ассортимент западного продовольствия собственными продуктами питания.