Москва, 18 сентября, 2024, 20:22 — ИА Регнум. На российском видеохостинге Rutube появился официальный канал Кремля. Об этом свидетельствует соответствующая страница сайта.

TASS /ZUMA

Как передавало ИА Регнум, Rutube вместе с «VK видео» и TikTok вошёл в тройку наиболее скачиваемых в августе приложений в России в AppStore. В Rutube отмечали, что больше 30 тыс. авторов каждый день загружают контент на платформу, около половины из них пользуются сервисом импорта из YouTube. К концу августа просмотры, посвящённые видеоиграм, выросли по сравнению с июлем в 8,5 раза, прослушивания аудиоконтента увеличились за месяц в 15 раз.

В августе количество поисковых запросов о Rutube выросло в шесть раз по сравнению с июлем. Сервис вышел в лидеры по спросу среди российских видеохостингов. Пользователи стали проводить на платформе больше времени — в среднем 57 минут. Дневная аудитория Rutube увеличилась до 9 млн пользователей, тогда как в июле средний показатель составлял 4 млн.

С начала августа, по данным профильных сервисов, число жалоб российских пользователей на проблемы в работе сервиса YouTube значительно увеличилось. В частности, россияне отмечали, что YouTube перестал воспроизводить видео высокого качества почти во всех браузерах.

Роскомнадзор 26 июля заявил, что многочисленные нарушения законодательства РФ, неуважение к России и её гражданам являются основанием для принятия мер в отношении YouTube. У властей есть достаточно инструментов «для мотивации» этой компании в сложившейся ситуации, право их использования Роскомнадзор оставляет за собой, отмечалось в заявлении.