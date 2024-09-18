Москва, 18 сентября, 2024, 19:14 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин похвалил за самокритичность губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова в ходе совещания с победившими на выборах главами субъектов РФ.

Фотохост-агентство brics-russia2024.ru Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов

Президент напомнил про солидный опыт работы главы региона на этой должности и отметил, что в ходе большой работы бывает всякое. Он призвал сделать всё для того, чтобы оправдать доверие жителей.

«Знаю, что вы и к себе относитесь критично, поэтому посмотрите всё, что сделано. И всё, что, главное, не удалось сделать. Почему. Проанализируйте, пожалуйста», — сказал Путин.

Как передавало ИА Регнум, в апреле Путин в ходе рабочей встречи с Бегловым отметил, что темпы роста промышленного производства в Санкт-Петербурге превышают средний по стране в три раза. Президент также похвалил губернатора за то, что в городе растёт число многодетных семей, а продолжительность жизни превышает средние показатели по России.

Беглов с октября 2018 года начал исполнять обязанности губернатора Санкт-Петербурга. В сентябре следующего года он победил на выборах, в сентябре 2024 года переизбрался на второй срок.