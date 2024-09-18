Москва, 18 сентября, 2024, 18:54 — ИА Регнум. Обеспеченность России запасами меди при текущем уровне добычи составляет более 90 лет, сообщил глава Минприроды РФ Александр Козлов 18 сентября.

РИА Новости/Александр Кондратюк

«В целом обеспеченность страны медью при текущем уровне добычи — более 90 лет», — отметил Козлов.

Он также добавил, что запасы пяти крупнейших российских медных месторождений составляют 62,2 млн т. Речь идёт о таких месторождениях, как Песчанки на Чукотке, Малмыжское в Хабаровском крае, Удоканского в Забайкалье, Октябрьское и Талнахское в Красноярском крае.

В министерстве также добавили, что Россия занимает третье место в мире по запасам меди после Чили и Перу, российские балансовые запасы меди составляют более 100 млн т.

«Федеральное финансирование за 2022–2024 годы составило 2,2 млрд рублей», — также отметили в Минприроды.

Как передавало ИА Регнум 11 сентября, Козлов сообщил о нехватке разведанных запасов урана и алюминия. Он отметил, что в стране почти исчерпаны крупные и легко открываемые месторождения, в связи с чем работа геологов смещается в более труднодоступные районы. Это зона Арктики, регионы Дальнего Востока и Сибири.