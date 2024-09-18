Москва, 18 сентября, 2024, 18:26 — ИА Регнум. Жителям России лучше не спешить досрочно закрывать банковские вклады после того, как Центробанк повысил ключевую ставку до 19% годовых, так как эти меры не окупятся, заявила 18 сентября аналитик продукта «Вклады» на «Сравни» Мария Татаринцева.

ИЗВЕСТИЯ / Сергей Лантюхов

«Текущий процент повышения ключевой ставки не окупит досрочное расторжение вклада и потерю процентов», — объяснила она РИАМО.

Татаринцева напомнила, что в банках наиболее высокие ставки предлагают новым клиентам. Кроме того, для вкладов часто устанавливают дополнительные условия, например, нужно тратить определённое количество денег по карте этого банка или быть его зарплатным клиентом.

Как передавало ИА Регнум, Центробанк РФ 13 сентября поднял ключевую ставку с 18% до 19% годовых. Регулятор объяснил это сохранением высоких темпов инфляции. Отмечается, что темпы роста цен по итогам года могут превысить 7%.

Президент России Владимир Путин 5 сентября объяснил, что ЦБ повышает ключевую ставку для снижения перегрева экономики. Эта мера способствует стабильной работе Минфина по балансированию бюджета.

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина 26 июля заявила, что экономика страны испытывает перегрев, который стал рекордным за последние 16 лет. Перегревом она назвала превышение темпов роста спроса над ростом предложения, что приводит к росту инфляции.