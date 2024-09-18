Вашингтон, 18 сентября, 2024, 18:09 — ИА Регнум. Международный валютный фонд (МВФ) решил отложить консультации с российской стороной в рамках ежегодного обзора экономики, которые проводятся на основании четвёртой статьи его устава. Об этом сообщили в среду, 18 сентября, в пресс-службе финансовой организации.

ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев

«Консультации по 4-й статье с Россией отложены», — процитировало ТАСС слова представителя пресс-службы МВФ.

Он уточнил, что в данный момент финансовая организация занимается сбором всех необходимых данных и проводит анализ для проведения тщательных консультаций.

Как сообщало ИА Регнум, 17 сентября исполнительный директор от России в МВФ Алексей Можин рассказал, что работа миссии МВФ по консультациям с РФ по обзору российской экономики была отложена на неопределённый срок. Он уточнил, что причиной такого решения была названа техническая неготовность к проведению таких консультаций.

Перед этим директор департамента коммуникаций МВФ Джули Козак заявила, что финансовая организация решила возобновить консультации в связи со стабилизацией экономической ситуации в РФ. Председатель Банка России Эльвира Набиуллина 13 сентября подтвердила информацию о планирующихся консультациях с МВФ.

Позднее в этот же день агентство Bloomberg написало, что решение МВФ о возобновлении консультаций с Россией вызвало беспокойство ряда европейских государств, включая Францию, Польшу, Бельгию и страны Прибалтики. Отмечалось, что эти страны посчитали такое решение неприемлемым в условиях, когда США и Евросоюз пытаются изолировать Россию.