Москва, 18 сентября, 2024, 17:51 — ИА Регнум. Страны Запада в 2024 году приобрели российский титан на $264, 9 млн, сообщает «РИА Новости».

РИА Новости/Павел Лисицын

Несмотря на заявления об отказе от закупки ресурсов в России, США и ряд стран Евросоюза продолжили приобретать титан у российских поставщиков для нужд своей химической промышленности, энергетики, авиакосмической промышленности и кораблестроения, отмечается в материале.

«По данным платформы ООН Comtrade, к июлю Германия закупила титана на $193,6 млн (41,1 процента импорта), Великобритания — на 22,7 (6,9), Франция — на 15,1 (8,2), Испания — на 4,4 (7,7), Бельгия — на 2,2 (5,7), Словакия — на 99,2 тыс. (11,4). Кроме того, были небольшие поставки в Швейцарию, США, Эстонию, Италию, Румынию, Нидерланды, Японию, Ирландию», — сообщает агентство.

Опрошенные «РИА Новости» эксперты утверждают, что многие западные страны продолжают закупать титан в России из-за отсутствия на рынке альтернативных поставщиков.

Как сообщало ИА Регнум, президент России Владимир Путин на встрече с членами правительства 11 сентября предложил подумать об ограничении экспорта из России стратегического сырья, в том числе урана, титана и никеля. Он отметил, что, поскольку для РФ ограничивают поставки ряда товаров, Москве также стоит подумать о введении схожих мер.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков пояснил, что такое предложение связано с незаконными торговыми ограничениями в отношении России. Он отметил, что никакой конкретики пока нет, это было «предложение подумать».

Позднее замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков на полях Медиасаммита БРИКС в Москве не исключил, что Москва ограничит поставки титана, урана и никеля в США, однако не станет принимать резких решений в этом вопросе. Он добавил, что на данный момент действия Вашингтона приобрели характер тотальной экономической агрессии в рамках гибридной войны против России.

Согласно данным Евростата и платформы ООН Comtrade, среди недружественных государств Франция стала самой зависимой страной от поставок урана из России ― на РФ за полтора года пришлось 60,5% ($428,6 млн) от всех поставок.

За период с января 2023 года по июнь текущего года среди недружественных стран обогащённый российский уран кроме Франции приобретали Германия, Южная Корея и США.