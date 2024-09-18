Москва, 18 сентября, 2024, 17:33 — ИА Регнум. Два человека погибли и ещё семеро получили ранения 18 сентября в ходе стрельбы в центре Москвы в офисе маркетплейса Wildberries, сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета РФ.

ИЗВЕСТИЯ / Андрей Эрштрем

Выстрелы прогремели в Романовом переулке.

«От полученных повреждений два человека скончались», — сообщили в ведомстве.

Двое пострадвших являются сотрудниками полиции, прибывшими на вызов для пресечения противоправных действий. Всех раненых госпитализировали.

Источник ИА Регнум 18 сентября сообщил, что в центре Москвы прогремели выстрелы в районе главного офиса Wildberries. Позже основатель маркетплейса Татьяна Бакальчук заявила, что группа вооружённых людей пыталась осуществить рейдерский захват офисов. Во главе группы находились её муж Владислав Бакальчук, а также Сергей Ануфриев и Владимир Бакин.

Участвовавший в нападении Владислав Бакальчук заявил, что произошла провокация и никакой попытки захвата не было. По его словам, он в сопровождении полицейских пришёл в офис для переговоров о финансировании новых складов Wildberries, но на него напала служба охраны и неизвестные люди.

Пресс-служба Wildberries заявила, что первыми начали стрелять вооружённые люди, сопровождавшие Бакальчука. Пострадали сотрудники полиции и сотрудники охраны бизнес-центра.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по четырём статьям, в том числе по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство») и ст. 317 УК РФ («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа»).