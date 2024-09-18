Москва, 18 сентября, 2024, 17:15 — ИА Регнум. Ректор Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) Алексей Комиссаров на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным рассказал о реализации проекта «Время героев». Об этом 18 сентября сообщила пресс-служба правительства.

РИА Новости/Александр Астафьев Ректор Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) Алексей Комиссаров

Комиссаров отметил, что на участие в проекте было подано 44 тыс. заявок. По его словам, организаторы и участники получили сильнейшие эмоции.

Он отметил, что это самая яркая программа, в которой учатся не только участники, но и сами преподаватели.

«По решению президента обучение в рамках программы «Время героев» будет длиться два года. Сейчас участники проходят стажировки. В октябре пройдёт очный модуль, на котором будут подведены итоги стажировок и начнётся подготовка к следующему этапу. А впоследствии по программе будет проводиться новый отбор», — сказал Комиссаров.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3916967" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Алексей Комиссаров рассказал о реализации проекта «Время героев»

В свою очередь, Мишустин подчеркнул важность дальнейшего продолжения работы. Он сообщил, что все руководители федеральных органов исполнительной власти, в том числе министры и вице-премьеры, настроены на участие в этой программе.

Как передавало ИА Регнум, 17 сентября ветеран специальной военной операции, участник программы «Время героев» Алексей Кондратьев стал сенатором РФ от Курской области.

14 сентября руководителем «Движения первых» был назначен ветеран специальной военной операции и участник программы «Время героев» Герой России Артур Орлов.

Президент России Владимир Путин 29 февраля в ходе оглашения послания Федеральному собранию объявил о запуске кадровой программы «Время героев» для ветеранов и участников СВО. Программа строится по тем же стандартам, что и программа «Лидеры России», выпускники которой занимают высокие должности, вплоть до министерских. Реализует её Высшая школа государственного управления РАНХиГС на базе Мастерской управления «Сенеж».