Уфа, 18 сентября, 2024, 16:30 — ИА Регнум. На автозаправочных комплексах «Башнефть» (входит в «Роснефть») начали работать кассы самообслуживания, которые дают возможность совершать покупки без участия кассира. «Башнефть» стала первой сетью заправок в Башкортостане, на которой реализован подобный проект.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» «Башнефть» внедряет отечественную систему самообслуживания на АЗС

Графическая касса самообслуживания для самостоятельной оплаты топлива и других продуктов на АЗС — это комплекс российского производства. Интерфейс очень удобен для пользования: на экране цифровой кассы видны все колонки, клиент может выбрать необходимый объем нефтепродукта либо заправиться на определенную сумму. Кроме того, без обращения к операторам можно приобрести кофе и сопутствующие товары.

Касса обеспечивает увеличение пропускной способности заправок, сокращает время обслуживания клиентов и снижает нагрузки на персонал.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» «Башнефть» внедряет отечественную систему самообслуживания на АЗС

Кассы самообслуживания уже установлены на 24 автозаправочных станциях «Башнефть» в девяти регионах. В планах компании на 2024–2025 годы тиражировать новинку еще на более чем 100 АЗС.