Москва, 18 сентября, 2024, 16:23 — ИА Регнум. Более 4,2 миллиона товаров собрали в Москве для помощи жителям новых регионов и приграничных территорий с начала работы штабов «Москва помогает». Всего в столице открыто 14 пунктов приёма продуктов и товаров первой необходимости.

mos.ru Москвичи собрали свыше 4,2 млн товаров для жителей новых регионов

Продукты, одежду, детские товары и другие вещи в пункты приёма передали более 67,7 тысячи москвичей и 597 столичных организаций.

«Из Москвы отправили уже более 1,47 тысячи тонн гуманитарного груза в регионы. Любая посильная помощь делает жизнь людей немного комфортнее и лучше. Тысячи горожан участвуют в акции «Москва помогает» каждый день: кто-то приносит необходимые товары сам, а кто-то становится волонтером штаба», — отметил директор ресурсного центра «Мосволонтер» Александр Левит.

Большинство штабов работают ежедневно с 10:00 до 19:00. Карту расположения пунктов можно посмотреть на сайте акции «Москва помогает» и выбрать ближайший.

Жители столицы могут присоединиться к сбору гумпомощи для пострадавших жителей Курской области. Он проходит в штабах «Москва помогает». Там же, а еще в волонтерских центрах «Доброе место» до 30 сентября проходит сбор канцелярских товаров для школьников на новых территориях в рамках акции «Соберем ребенка в школу».