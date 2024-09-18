Москва, 18 сентября, 2024, 16:18 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 18 сентября провёл разговор с президентом Бразилии Лулой Инасио да Силвой. Об этом он рассказал в ходе выступления на пленарном заседании Евразийского женского форума.

Гавриил Григоров/РИА Новости Владимир Путин

«На предыдущих форумах был дан старт многим конкретным инициативам, в том числе укреплению взаимодействия в рамках БРИКС, АЭС и «женской двадцатки». Сейчас обсуждали все эти вопросы с президентом Бразилии», — сказал президент.

Как передавало ИА Регнум, выступая в этот же день на форуме, президент заявил, что современное человечество столкнулось с очень сложными проблемами, которые возможно решать «только вместе и с учётом интересов друг друга». Путин отметил, что на подобные мероприятия выносятся наиболее важные вопросы современности, а также обсуждаются идеи продвижения для устойчивого развития и всеобщей безопасности.

Евразийский женский форум в этом году проходит в четвёртый раз. Он открылся сегодня и продлится до 20 сентября. Площадка предоставляет возможность для диалога женщин-лидеров со всех континентов.