Великий Новгород, 18 сентября, 2024, 16:17 — ИА Регнум. Торжественная церемония открытия чемпионата высоких технологий прошла в Великом Новгороде. Президент России Владимир Путин направил обращение к участникам соревнований, отметив важность и востребованность проекта.

VK/hightechchamp

«Он объединяет одарённую молодежь, привлекает её к решению серьёзных технических, инженерных задач, открывает широкое поле возможностей для применения талантов и творческих сил. Способствует популяризации профессий, которые связаны с высокими технологиями и особо востребованы сегодня, когда Россия укрепляет свой производственный и кадровый суверенитет», — заявил глава государства.

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, участвовавший в церемонии, подчеркнул, что финал чемпионата уже второй раз проводят в Великом Новгороде. В мероприятии участвуют более 3 тыс. человек из 80 российских регионов и 16 стран.

«Чемпионат высоких технологий — важная часть Всероссийского чемпионатного движения по профмастерству, старт которому дал президент Владимир Путин. В условиях новых вызовов есть задача — внедрять собственные прорывные технологии и разработки во всех сферах», — сказал Чернышенко.

Также соревнования открывают возможность для работодателей найти перспективных молодых специалистов, отметил вице-премьер.

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов указал на то, что чемпионат ориентирован на экономику страны и на перспективные направления подготовки кадров. Он также сообщил о внедрении востребованных профилей в образовательные программы колледжей. Количество тех, кто после колледжа продолжает обучение в вузе и не вышел на рынок труда, снизилось с 12% до 6,8%, подчеркнул он.

«Чемпионат — это уникальная площадка, где ребята могут попробовать себя в новых направлениях, которые востребованы нашей экономикой», — сказал Кравцов и пожелал всем удачи.

На церемонии также выступил губернатор Новгородской области Андрей Никитин. Он отметил важность региона, стоящего у истоков российского образования, науки и новых технологий.

«Здесь, на самой древней площади Руси, рядом со святой Софией, когда-то начиналась дорога в будущее нашей великой страны. Сегодня по этой дороге идете вы — студенты, школьники — те, кто сегодня думает о современных технологиях, те, кто будет эти технологии воплощать в жизнь в двадцать первом веке», — заявил губернатор.

Соревнования в рамках чемпионата высоких технологий будут идти до 21 сентября. Его организатором является Министерство просвещения.

Как передавало ИА Регнум, Путин в мае назвал технологический суверенитет основой для роста экономики России. Он также отметил важность работы подготовки современных кадров в городах и посёлках страны. Ведущую роль тут играют региональные и муниципальные команды, предприниматели, общественные объединения и инициатива граждан, подчеркнул президент.