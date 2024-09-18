Москва, 18 сентября, 2024, 15:35 — ИА Регнум. У офиса Wildberries в центре Москвы 18 сентября была открыта стрельба. В результате инцидента погибли два сотрудника охраны офиса Wildberries.

РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Пострадавшими числятся десять человек, среди них — трое полицейских, уточнил Telegram-канал SHOT. По данным MK.RU, среди поручивших ранения также Рашид Коздоев, Умар Чичаев и Адам Алмазов из окружения Бакальчука. Telegram-канал «Агентство. Новости» утверждал, что Чичаев является бойцом ММА из клуба «Ахмат». Он прошёл службу в Росгвардии в Чечне и фотографировался вместе с главой республики Рамзаном Кадыровым.

В компании заявили, что муж основательницы маркетплейса Татьяны Бакальчук Владислав пытался вместе со своей охраной незаконно проникнуть в офис. Его действия были пресечены правоохранителями. Татьяна назвала произошедшее неудачной попыткой рейдерского захвата.

Сам Бакальчук в заявлении для прессы отметил, что в офисе компании Wildberries в Романовом переулке должен был пройти очередной раунд переговоров о финансировании строительства новых складов компании. Охрана главного офиса компании отказалась пропускать его и атаковала мужчину вместе с сопровождающими. По его словам, Владислав не ожидал, что внутри здания начнётся стрельба. Представитель Бакальчука отметил, что ранения получил один из коллег мужчины.

Пресс-служба компании, в свою очередь, утверждала, что первыми стрельбу у офиса Wildberries в Москве открыли вооружённые люди, сопровождавшие Владислава. Попытка незаконного проникновения осуществлялась сразу по двум адресам компании. Отдельно подчёркивалось, что доступа в офис Wildberries у Бакальчука нет, так как он не является сотрудником. Владея 1% в ООО «Вайлдберриз», он может лишь запрашивать документы.

По последним данным, 28 человек доставлены в отдел полиции после инцидента. Возбуждено уголовное дело по трём статьям: посягательство на жизнь сотрудника, незаконное хранение/ношение оружия, убийство.

Источник газеты «Известия» в компании уточнил, что стрельба велась из травматического оружия. В бизнес-центре сразу провели эвакуацию. По словам источника, версия Бакальчука с переговорами может не соответствовать действительности, так как топ-менеджмент компании не работал в офисе в Романовом переулке.

У второго офиса компании «Искра Парк» неподалёку от станции метро «Динамо» были замечены сотрудники полиции. Арендаторам велели не выходить из офисов. Источник «Известий» заявил, что в офис нагрянули охранники Бакальчука, ранее замеченные с ним на одной из пресс-конференций.

Всех сотрудников офисов Wildberries в столице и области экстренно перевели на удалённую работу до особого распоряжения, передал Telegram-канал SHOT.