Берн, 18 сентября, 2024, 15:49 — ИА Регнум. Ирина Болгар, которая называет себя матерью троих детей бизнесмена Павла Дурова, заявила, что разработанный им мессенджер Telegram можно считать их совместно нажитым имуществом — даже несмотря на то, что официально их отношения оформлены не были. Об этом Болгар написала в своём аккаунте в Instagram (принадлежит компании Meta, деятельность которой признана экстремистской и запрещена в РФ).

Pogiba Alexandra/news.ru/Global Look Press

«Мне последовательно давали заверения, и я искренне верила, что у нас с детьми всегда будет доступ к семейным ресурсам, несмотря на то, что наш брак официально не зарегистрирован, а совместно нажитое имущество, включая основной актив — мессенджер Telegram, зарегистрировано исключительно на его имя», — написала Болгар.

Также она отметила, что Дуров нарушил все устные и письменные обещания, которые когда-либо ей давал.

Как передавало ИА Регнум, 23 июля Болгар заявила, что является матерью троих младших детей миллиардера. В подтверждение этому она прислала журналу Forbes фотокопии свидетельств о рождении детей, свидетельств о признании Дуровым отцовства и семейную фотографию с дня рождения среднего сына Даниэля, которая была сделана в январе 2020 года в её доме в Женеве.

Женщина утверждает, что познакомилась с Павлом Дуровым летом 2012 года. Спустя полгода они начали жить вместе, а в декабре 2013-го у них родилась дочь Лея. В январе 2016 года в Санкт-Петербурге родился сын Даниэль, а в сентябре 2017-го — Давид.

28 августа Болгар сообщила, что в 2023 году подала против Дурова иск в суд в Швейцарии. Она заявила, что он пять раз применил физическое насилие в отношении младшего сына. Служба защиты несовершеннолетних Национальной полиции Франции также начала расследование в отношении миллиардера.

Позже источник в прокуратуре Франции сообщил, что Париж запросил у Берна информацию, связанную с обвинением Дурова в якобы имевшем место издевательстве над сыном.

29 августа Болгар заявила, что трибунал по защите детей и взрослых в Швейцарии лишил Дурова родительских прав на троих детей.