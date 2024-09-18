Санкт-Петербург, 18 сентября, 2024, 15:19 — ИА Регнум. Диктатура в США уже наступила, вопрос состоит в том, будет ли она разрушительной или страну удастся вернуть в нормальность. Об этом 18 сентября заявила журналистам официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на полях Евразийского женского форума.

Сергей Гунеев/РИА Новости Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова

Она напомнила слова американского бизнесмена Илона Маска о том, что если выборы в США пройдут «не с тем результатом, а с другим», то в стране наступит диктатура.

«Это его точка зрения. На мой взгляд, диктатура [в США] уже наступила, вопрос уже в степени — будет ли это абсолютно разрушающая для США история или они всё-таки попытаются бороться за возвращение в нормальность», — сказала она.

Как передавало ИА Регнум, 17 сентября Маск заявил, что США «скатятся в тиранию» в случае поражения экс-президента страны и кандидата на пост главы государства от Республиканской партии Дональда Трампа.

2 сентября Маск назвал Демократическую партию США «партией преступников». Он отметил, что Демпартия слишком мягко относится к правонарушителям. По его словам, такая ситуация объясняется тем, что эта категория граждан, как правило, голосует за представителей демократов, и поэтому те «не хотят обидеть своих клиентов».

Также Маск заявил, что с нетерпением ожидает момента, когда его назначат в команду Трампа. По его словам, нынешнее правительство США допускает слишком много ненужных расходов и осуществляет излишнее регулирование, от которого нужно «избавиться как можно скорее».

20 августа Трамп заявил, что рассматривает Маска в качестве сотрудника американской администрации в случае своей победы на выборах президента США. По словам экс-главы Белого дома, он готов предложить предпринимателю пост советника или члена кабинета главы своей администрации, если тот будет не против этого.