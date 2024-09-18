Минск, 18 сентября, 2024, 15:15 — ИА Регнум. Заговорщики планировали расстрелять вертолёт президента Белоруссии Александра Лукашенко из крупнокалиберного пулемёта, чтобы свергнуть власть в стране, заявили 18 сентября на телеканале «Беларусь-1».

Иван Шилов ИА Регнум Александр Лукашенко

Журналисты анонсировали фильм о заговоре, раскрытом в 2020 году. Один из его участников Юрий Зенкович рассказал о планах злоумышленников.

«Расстрелять вертолёт главы государства либо на взлёте, либо на посадке из крупнокалиберного пулемёта», — заявил он в представленном отрывке фильма.

Зенкович также сообщил, что заговорщики искали средства на проведение госпереворота в США, Израиле и на Украине.

Как передавало ИА Регнум, в Белоруссии начались массовые протесты после 9 августа 2020 года, когда Лукашенко победил на президентских выборах в шестой раз. Во время выступления перед протестующими он вышел с автоматом. В августе 2024 года президент заявил, что сделал это «в горячке», когда узнал о фейках о его бегстве из страны.

10 сентября Лукашенко посоветовал тем, кто хочет «перевернуть страну», вести политическую борьбу не на улицах, а на выборах. Он призвал обойтись без пулемётов, автоматов и санкций. Глава государства также опроверг «конспирологические теории» о досрочных выборах президента.