Каир, 18 сентября, 2024, 15:04 — ИА Регнум. США не причастны к массовой детонации пейджеров в Ливане. Об этом в среду, 18 сентября, заявил американский государственный секретарь Энтони Блинкен на пресс-конференции в Египте.

Global Look Press/Ayal Margolin/XinHua

«Что касается Ливана, США не знали об инцидентах и не участвовали в них, мы всё ещё собираем информацию [о произошедшем]», — сказал он.

Госсекретарь США также призвал избегать любых шагов, способных обострить конфликт на Ближнем Востоке.

Как сообщало ИА Регнум, 17 сентября в Ливане произошла массовая детонация пейджеров. По данными минздрава страны, в результате этого погибли 12 человек, включая восьмилетнего ребёнка, ещё свыше 4 тыс. жителей пострадали.

При подрыве устройства связи также пострадал посол Ирана в Ливане Моджтаба Амани, которого направили в медучреждение с лёгкими ранениями. Ещё два сотрудника посольства Ирана в Бейруте получили травмы.

Американская газета The New York Times 17 сентября написала, что за массовой детонацией пейджеров в Ливане стоит Израиль. По информации издания, израильская сторона поместила взрывчатое вещество в партии пейджеров, которые затем приобрело ливанское движение «Хезболла».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 18 сентября призвал расследовать ситуацию с массовой детонацией пейджеров в Ливане, чтобы установить, кто за этим стоит. Он уточнил, что затем следует исключить подобные риски в России.