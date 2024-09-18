Киев, 18 сентября, 2024, 14:57 — ИА Регнум. Верховная рада провалила голосование по законопроекту о переименовании более 300 населённых пунктов Украины. Об этом 18 сентября сообщил депутат Александр Федиенко в Telegram-канале.

Известия/ Тарас Петренко

По его словам, парламент большинством отклонил законопроект. В ответ на это некоторые депутаты заблокировали трибуну, требуя провести повторное голосование.

Всего планировалось переименовать 333 населённых пункта по всей Украине.

Как передавало ИА Регнум, 18 августа эксперты Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) сообщили, что в Киеве с 2014 года переименовали 555 улиц, названия которых связаны с русским и советским прошлым. Они отметили, что чаще всего на их место приходят топонимы нацистского происхождения.

Украина из-за переименований топонимов стала страной неизвестных улиц и потерянных смыслов, считает депутат Верховной рады Максим Бужанский. Украинцы давно поняли, что смысла в законе «О деколонизации топонимов» нет, добавил он.

В 2015 году на Украине приняли закон о декоммунизации, фактически «дерусификации», который ознаменовал усиление борьбы с советскими и российскими памятниками. После этого в стране началась кампания по демонтажу памятников и переименованию топографических объектов, связанных с историей СССР.