Москва, 18 сентября, 2024, 14:54 — ИА Регнум. Китайский автопроизводитель Soueast до конца этого года начнёт продавать в России свои кроссоверы, заявили представители предприятия 18 сентября журналистам на презентации в Москве.

EPA/TASS/LYNN BO BO

Компания представит флагманский кроссовер D-класса S09 и городской кроссовер C-класса S07 в сегменте C-SUV. Автомобили производят семиместными в базовой комплектации. Их сильными сторонами называют полный привод, классическую автоматическую трансмиссию и бензиновый турбомотор, сообщили «Известия».

Ожидается, что S07 на российском рынке будет стоит от 2,9 млн рублей, а S09 — от 3,4 млн рублей. Сеть компании в России планируют к концу года расширить до 80 центров.

Как передавало ИА Регнум, 4 сентября на заводе во Владивостоке запустили производство флагманского туристического автобуса Sollers SA9 и междугороднего автобуса Sollers SA6. На предприятии действуют сборочная и тестовая линии. Планируется наладить выпуск до 1,5 тыс. единиц в год.

Комитет автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса сообщил о росте объёмов продаж автомобилей на российском рынке в августе на 34% в сравнении с июлем. За месяц в стране купили 52 012 единиц с учётом альтернативных каналов поставок. Показатель стал лучшим для августа, начиная с 2015 года.