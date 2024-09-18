Москва, 18 сентября, 2024, 14:33 — ИА Регнум. Один человек погиб и двое получили ранения в результате перестрелки в головном офисе Wildberries в Москве. Об этом 18 сентября сообщил ТАСС.

Вероника Зорина/ТАСС

Отмечается, что среди пострадавших есть полицейские, несколько человек задержаны. На место прибыли сотрудники Следственного комитета, они осматривают место происшествия и выясняют обстоятельства стрельбы.

Ранее ИА Регнум сообщило о стрельбе у главного офиса Wildberries в столице. В компании заявили, что муж основательницы маркетплейса Татьяны Бакальчук Владислав пытался вместе со своей охраной незаконно проникнуть в офис. Правоохранительные органы предприняли необходимые меры.

Сама Татьяна Бакальчук назвала произошедшее неудачной попыткой рейдерского захвата.

При этом Владислав Бакальчук заявил, что в офисе Wildberries должен был пройти очередной раунд переговоров о финансировании строительства новых складов компании, однако на самом деле произошла провокация.

23 июля Татьяна Бакальчук подтвердила информацию о начале бракоразводного процесса с мужем. Она заметила, что Владислав Бакальчук владеет 1% компании и не участвует в управлении Wildberries. Её муж, в свою очередь, заявил, что маркетплейс якобы подвергся попытке «рейдерского захвата».