Москва, 18 сентября, 2024, 14:14 — ИА Регнум. В Администрации президента РФ не видели сообщений о начале совместной подготовки открытия США и Украиной второго фронта в Сирии против России. Об этом 18 сентября заявил на брифинге пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Марина Лысцева/ТАСС

«Я не видел таких сообщений. В этом вопросе я не располагаю информацией, поэтому ничего конкретно не могу сказать по этому поводу», — сказал представитель Кремля в ответ на соответствующий вопрос.

Как передавало ИА Регнум, 17 сентября источник сообщил, что Киев занимается активным обучением террористов группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ) новым технологиям производства дронов. По его словам, эта работа ведётся в координации с США, чтобы в ближайшие месяцы открыть новый фронт против армии России в Сирии.

Турецкая газета Aydinlik 10 сентября написала, что Украина при поддержке США провела переговоры с представителями «Хайят Тахрир аш-Шам» в Сирии для привлечения боевиков к операциям против России. Отмечалось, что делегация киевского режима призывала террористов освободить радикальных чеченских и грузинских боевиков из тюрьмы, за что пообещала радикалам 75 дронов.

Позднее в этот же день официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что киевский режим поддерживает контакты с террористами, используя их для совершения терактов в отношении россиян. По её словам, Киев уже превратился в новую международную террористическую группировку, за которой стоят США и Британия.