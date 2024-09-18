Москва, 18 сентября, 2024, 13:44 — ИА Регнум. Корреспондент редакции силовых ведомств «РИА Новости» и Главной дирекции информации медиагруппы «Россия сегодня» Иван Сураев скончался после тяжёлой болезни на 33-м году жизни. Об этом 18 сентября сообщило «РИА Новости».

Telegram/РИА Новости Иван Сураев

Отмечается, что журналист в 2014 году окончил МГИМО и сразу пришёл на работу в агентство. Он специализировался на информации о работе отечественного оборонно-промышленного комплекса, однако мог браться и за другие темы редакции.

Сураеву часто приходилось работать в условиях риска для жизни и здоровья, освещая городские беспорядки и операции силовых структур. Он также был в опасных командировках, включая поездку в Венесуэлу в 2019 году для освещения ситуации попытки госпереворота в этой стране.

По информации агентства, за время своей работы корреспондент подготовил порядка ста интервью с руководителями оборонных и других предприятий, а также написал несколько тысяч информационных сообщений. Сураев также увлекался музыкой и путешествовал. «РИА Новости» и медиагруппа «Россия сегодня» выразили искренние соболезнования родным и близким журналиста.