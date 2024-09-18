Рим, 18 сентября, 2024, 14:25 — ИА Регнум. Лучший бомбардир чемпионата мира по футболу 1990 года — выступавший тогда за сборную Италии Сальваторе Скиллачи умер от рака толстой кишки в возрасте 59 лет, сообщила La Gazzetta dello sport 18 сентября.

Global Look Press/IMAGO/www. imago-images.de Сальваторе Скиллачи

Скиллачи продолжительное время боролся с болезнью, дважды был прооперирован, но не смог победить болезнь, сообщили в газете.

Итальянец выступал за «Ювентус», вместе с которым он выиграл Кубок Италии и Кубок УЕФА, а также за миланский «Интер», с которым взял свой второй Кубок УЕФА. В составе сборной Италии Скиллачи стал бронзовым призёром ЧМ-1990 в ранге лучшего бомбардира турнира, забив 6 голов.

Как сообщало ИА Регнум 28 августа полузащитник уругвайского «Насьоналя» Хуан Искьердо умер в больнице после того, как потерял сознание на поле во время матча с бразильским «Сан-Паулу». Футболисту было всего 27 лет.