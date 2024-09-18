Несколько человек задержали после стрельбы у офиса Wildberries в Москве
Москва, 18 сентября, 2024, 13:40 — ИА Регнум. Несколько человек задержаны после стрельбы у офиса Wildberries в центре Москвы. Об этом 18 сентября сообщили в правоохранительных органах.
«В настоящее время задержаны несколько человек, все они доставлены в ОМВД по району Арбат», — процитировало ТАСС слова источника.
Ранее ИА Регнум сообщило о стрельбе у главного офиса Wildberries в столице. Позднее в компании заявили, что муж основательницы маркетплейса Татьяны Бакальчук — Владислав пытался вместе со своей охраной незаконно проникнуть в офис. Правоохранительные органы предприняли необходимые меры.
Сама Татьяна Бакальчук назвала произошедшее неудачной попыткой рейдерского захвата. В результате пострадали три человека, добавила она. Их состояние уточняется.