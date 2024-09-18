Москва, 18 сентября, 2024, 13:40 — ИА Регнум. Несколько человек задержаны после стрельбы у офиса Wildberries в центре Москвы. Об этом 18 сентября сообщили в правоохранительных органах.

ИЗВЕСТИЯ Сергей Лантюхов

«В настоящее время задержаны несколько человек, все они доставлены в ОМВД по району Арбат», — процитировало ТАСС слова источника.

Ранее ИА Регнум сообщило о стрельбе у главного офиса Wildberries в столице. Позднее в компании заявили, что муж основательницы маркетплейса Татьяны Бакальчук — Владислав пытался вместе со своей охраной незаконно проникнуть в офис. Правоохранительные органы предприняли необходимые меры.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3916902" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Первые минуты начала конфликта в офисе Wildberries в Москве

Сама Татьяна Бакальчук назвала произошедшее неудачной попыткой рейдерского захвата. В результате пострадали три человека, добавила она. Их состояние уточняется.